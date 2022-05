Challenge Cup (Quarts de finale) : Lyon fait chuter les Glasgow Warriors

🎉🎉 C'EST FINI !!!! LE LOU EST EN DEMI-FINALE !!!

Quelle folie ! Quelle fin de match !!! Poussés par un public en feu 🔥nos Rouge et Noir renversent les Glasgow Warriors 35-27 !!! #TeamLOU pic.twitter.com/vGPabTRqCh



— LOU Rugby (@LeLOURugby) May 7, 2022

Lyon a terminé en trombe

CHALLENGE CUP / QUARTS DE FINALE

Vendredi 6 mai 2022

Samedi 7 mai 2022

Dimanche 8 mai 2022

Les clubs français poursuivent leur beau week-end européen. Après Toulouse et La Rochelle en Champions Cup, Lyon sera au rendez-vous du dernier carré de la Challenge Cup. Les joueurs de Pierre Mignoni ont été mis en difficulté par les Glasgow Warriors mais ont su répondre. Léo Berdeu a vite lancé le match avec une pénalité dès la 2eme minute mais Josh McKay a très vite inscrit le premier jeu du match pour les Ecossais. Les buteurs ont ensuite été à l’honneur avec une réussite pour Léo Berdeu contre deux pour Ross Thompson. A quatre minutes de la pause, Baptiste Couilloud s’est joué de la défense de Glasgow sur une pénalité vite jouée pour remettre le LOU à hauteur. Toutefois, Cole Forbes a permis aux Ecossais de virer en tête à la pause avec un essai en coin sur la dernière action.La situation des Rhodaniens n’a pas été plus simple quand, dix minutes après le repos, ils ont concédé un essai de pénalité consécutif à un ballon porté, offrant quatorze points d’avance à Glasgow. Venu sur le côté, Léo Berdeu a écopé d’un carton jaune. Toutefois, le LOU n’a passé que deux minutes en infériorité numérique, Jamie Bhatti étant également sorti par l’arbitre pour une faute d’antijeu. Romain Taofifenua a alors sonné la révolte pour Lyon avec un essai. Le deuxième-ligne a été imité par Davit Niniashvili sept minutes plus tard mais Berdeu a manqué la transformation qui aurait permis au LOU d’égaliser. Le buteur lyonnais s’est toutefois repris à huit minutes du terme pour faire passer son équipe devant. Un ascendant conforté par le doublé de Davit Niniashvili dans les dernières minutes. Lyon s’impose après une belle remontée (35-27) et recevra les Wasps le week-end prochain en demi-finale.Gloucester -: 15-44Edimbourg -: 30-34- Glasgow Warrios : 35-27Toulon - London Irish