Challenge Cup (Quarts de finale) : Elimination sur tapis vert pour Castres !

L’EPCR a décidé d’annuler le quart de finale de Challenge Cup entre les @LeicesterTigers et le @CastresRugby à la suite de

recommandations médicales indépendantes ultérieures.

Le CO doit déclarer forfait et Leicester est qualifié pour les demi-finales.https://t.co/29rwn32NV1



— Challenge Cup France (@ChallengeCup_FR) September 19, 2020

Leicester qualifié sans jouer

L’aventure européenne du Castres Olympique prend fin de manière abrupte et bien loin du terrain. Face à la découverte de plusieurs cas de coronavirus dans l’effectif du club tarnais, le départ de la délégation castraise a été retardé alors qu’il était initialement prévu ce samedi en vue du quart de finale de Challenge Cup face à Leicester prévu ce dimanche. En effet, face à une reprise de l’épidémie sur le territoire britannique, les autorités locales ont serré la vis concernant les entrées dans le pays afin d’éviter une propagation plus importante initiée par des personnes venues de l’extérieur. Dès que les tests positifs ont été annoncé, une nouvelle vague d’examens a été lancée mais, malgré cela, l’EPCR a finalement décidé d’annuler purement et simplement la rencontre.Dans un communiqué publié ce samedi, l’instance européenne a confirmé cette décision prise « à la suite d’une réunion d’un comité médical composé des responsables médicaux des fédérations, des ligues, et des deux clubs, et à la suite de recommandations médicales indépendantes ultérieures ». A la suite de longues discussions entre l’EPCR et le CO, annoncées comme tendues par le quotidien L’Equipe, « il a été décidé que le quart de finale ne pouvait pas se dérouler en toute sécurité dans ces conditions ». En conséquence, l’instance organisatrice de la Challenge Cup a enregistré un forfait du Castres Olympique et, appliquant à la règle le protocole décidé avant la reprise des compétitions, validé la qualification pour les demi-finales de Leicester, qui affrontera Toulon ou les Scarlets le week-end prochain avec une place pour la finale comme enjeu.