Challenge Cup (J4) : Castres avec le bonus

CHALLENGE CUP / 4EME JOURNEE

Vendredi 13 décembre

Castres se rapproche des quarts de finale ! Le CO a décroché une troisième victoire en quatre matchs de Challenge Cup, en s'imposant 22-10 contre Enisey, avec le bonus offensif. A la mi-temps, le score était pourtant de 10-10, avec deux essais castrais (non transformés) signés Geoffrey Palis et Alex Tulou. Mais la deuxième période a été bien plus à l'avantage du CO. Palis a marqué son deuxième essai de la soirée à la 62eme, puis les Russes se sont retrouvés à 13 suite aux cartons jaunes écopés par van der Westuizen et Shcherban (68eme et 69eme).En attendant le match entre les Dragons et Worcester, Castres est en tête du groupe 1 avec deux points d'avance sur le club de Newport, qu'il recevra le 10 janvier. Histoire d'assurer la qualification ?Brive - ZebreA venir...>>> Le match Pau - Cardiff (groupe 5), prévu ce vendredi à 20h00, a été reporté à samedi 13h00, en raison des intempéries.