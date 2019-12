Challenge Cup (J3) : Castres reste en course pour les quarts

Battu par les Dragons en ouverture de la saison de Challenge Cup, Castres a enchaîné une deuxième victoire de suite dans le groupe 1, ce qui lui permet de conserver toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale.Jody Jenneker a inscrit le premier essai castrais dès la deuxième minute, puis Ludovic Radosavljevic a inscrit tous les points au pied pour permettre à Castres de mener 16-7 à la mi-temps. En supériorité numérique à la reprise, le CO a accentué son avance grâce à un essai de Camille Gérondeau à la 42eme. Et malgré deux cartons jaunes écopés par Jody Jenneker et Julien Caminati, Castres n'a encaissé qu'un seul essai (12-23), mais a enfoncé le clou par ce même Caminati à la 72eme minute pour décrocher la victoire. Castres revient donc à deux points des Dragons (qui joueront samedi), avant de recevoir les Russes vendredi prochain.