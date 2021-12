Challenge Cup (J2) : Pau vainqueur sur tapis vert

Cinq points empochés sans jouer la moindre minute ! La Section paloise a appris ce mercredi qu’elle n’aurait pas besoin de disputer son match contre les Saracens samedi, comptant pour la 2eme journée de Challenge Cup, car le club anglais est contraint de déclarer forfait. « Les Saracens ont informé l’EPCR qu’ils comptaient un nombre significatif de joueurs testés positifs au Covid-19. Par conséquent, le club n’est pas en mesure de disputer en toute sécurité son match de la 2eme journée de l’EPCR Challenge Cup contre la Section Paloise, prévu ce samedi (18 décembre). Cette rencontre de la Poule C qui devait se jouer au Stade du Hameau est donc annulée et la Section Paloise est considérée vainqueur sur le score de 28-0 avec cinq points de classement attribués, conformément au Règlement du tournoi. L’EPCR tient à souligner que l’attribution de la victoire à la Section Paloise est une mesure de gestion du tournoi, dont l’objectif est de s’assurer que tous les résultats des rencontres de la saison 2021/2022 de l’EPCR Challenge Cup clarifiés, et non une sanction », écrit l’EPCR, organisateur de la compétition, sur son site Internet.

Pau déjà tourné vers le Racing

Le club actuel deuxième du championnat d'Angleterre (tout en étant promu, après la saison passée en deuxième division en 2020-21 suite à une relégation administrative) déplore à la fois des cas positifs, des cas contacts et des joueurs blessés, si bien qu'il lui était impossible d'aligner 23 joueurs la feuille de match. Le centre d'entraînement des Saracens n'ouvrira d'ailleurs de nouveau ses portes que le 24 décembre, deux jours avant le match du Boxing Day contre Worcester. Le club anglais ne comptera qu'un point à l'issue des deux premières journées de Challenge Cup, après s'être incliné avec le bonus défensif contre Edimbourg en ouverture. Quant aux Palois, battus par les London Irish lors de la première journée, ils vont compter six points et vont pouvoir se reposer avant le match du 27 décembre sur la pelouse du Racing 92 comptant pour la 13eme journée de Top 14, dont ils occupent la neuvième place.