Challenge Cup (J1) : Le Stade Français et Brive ratent leur entrée

C'est parti pour l'édition 2020-21 de la Challenge Cup ! Et c'est mal parti pour les deux clubs français engagés ce vendredi dans la petite Coupe d'Europe où la formule a changé cette saison en raison du retard pris à cause de la pandémie de coronavirus. Les clubs, placés dans une poule de quatorze équipes, n'affronteront que deux équipes, en matchs aller-retour, pour viser une qualification en huitièmes de finale où ils seront rejoints par des équipes éliminées de Champions Cup. Le Stade Français, brillant cette saison en Top 14, avait aligné une équipe bis pour son premier match de Challenge Cup, contre les Italiens du Benetton Trévise, et cela s'est vu au score, avec une défaite 20-44 au Stade Jean Bouin. A la mi-temps, le Benetton, habitué de la Champions Cup, menait déjà 25-8, grâce à quatre essais signés Halafihi (8eme), Duvenage (13eme), Sarto (20eme) et Hayward (23eme) et des points au pied d'Allan, alors qu'en face, Paris n'avait inscrit qu'un seul essai, par Charlie Francoz (11eme) et une pénalité, par Arthur Coville. Le carton jaune écopé par Waisea Nayacelu à la 17eme minute a coûté cher, avec deux essais encaissés dans la foulée. La deuxième mi-temps a débuté par deux cartons rouges infligés au Parisien Charlie Rorke et à l'Italien Sarto. Rorke a en effet attrapé les parties génitales de Sarto, qui lui a répondu par un coup de poing ! Cela n'a pas empêché Trévise de poursuivre son festival, avec trois essais signés Allan (53eme), Ruzza (71eme) et Sgarbi (82eme) et des points au pied du même Allan. En face, Laurent Panis (67eme) et Adrien Lapègue (74eme) ont marqué pour le Stade Français, mais cela n'a pas suffi.

Youngs a fait mal à Brive

La soirée n'a pas été meilleure pour Brive, battu 39-17 du côté de Leicester, également habitué à la Champions Cup. Les Tigers se sont imposés 39-17 grâce à une excellente fin de match. Les Anglais menaient 14-6 à la pause, grâce à un essai de Youngs et des points au pied de Diaz Bonilla, contre deux pénalités d'Enzo Hervé pour le CAB. A la 75eme minute, le score était de 26-17 en faveur de Leicester, après un nouvel essai de Youngs et deux pénalités de Ford, alors que Hervé avait inscrit deux nouvelles pénalités, avant un essai de Wesley Douglas (73eme). Mais les Tigers ont fini le match en boulet de canon, ne laissant aucun espoir aux Corréziens, avec deux nouveaux essais signés Brink et Nadolo. Les deux clubs français sont donc en fin de classement. A Bayonne, Castres, Agen et Pau de faire mieux durant le week-end !