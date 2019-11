Challenge Cup (J1) : Défaites inaugurales pour Castres et Pau

Poule 1



Newport Gwent Dragons - Castres : 31-17



Au pays de Galles, Castres a vécu une première période cauchemardesque. Si Ludovic Radosavljevic a lancé le CO avec une pénalité dès la 3eme minute, les Newport Gwent Dragons ont répondu avec... trois essais en à peine plus de dix minutes. Taine Basham à deux reprises puis Daf Howells ont mis le club gallois sur orbite dans cette rencontre et, cinq minutes avant la pause, le bonus offensif est venu avec le triplé de Taine Basham, qui a répondu à l’essai de l’espoir inscrit par Taylor Paris peu avant la demi-heure de jeu. L’objectif étant atteint, les Dragons ont vu leur efficacité baisser en deuxième période et, après le carton jaune reçu par Max Williams, Ludovic Radosavljevic y est allé de son essai pour réduire l’écart avant que Sam Davies ne vienne clore le score sur une pénalité. Un succès qui permet à Newport de coller à Worcester, large vainqueur du club russe d’Enisei ce vendredi (14-57), en tête de cette Poule 1.



Poule 5



Leicester Tigers - Pau : 41-20



Sur la pelouse de Welford Road, la Section Paloise n’a pas pesé bien lourd. Les Leicester Tigers ont, en effet, largement dominé les Béarnais pour leurs débuts en Challenge Cup. Si, en début de match, Tom Taylor a répondu à George Ford, les Tigers n’ont eu besoin que de trois minutes pour plier le match. George Worth, rapidement entré en jeu à la place de Sam Aspland-Robinson, puis Jonah Holmes ont inscrit coup sur coup deux essais qui ont donné le ton. Si Thibault Daubagna a répondu peu avant ma demi-heure de jeu, le doublé de Jonah Holmes a rapproché Leicester du bonus offensif à dix minutes de la pause. Un point supplémentaire qui a été validé cinq minutes après la reprise grâce au triplé de l’ailier des Tigers. Fabrice Metz a redonné des couleurs à la Section à douze minutes du terme de la rencontre mais l’insatiable Jonah Holmes a ajouté un quatrième essai à son total personnel pour sceller le sort du match. Une victoire à domicile qui permet à Leicester de faire la course en tête avec les Cardiff Blues, tombeurs de Calvisano (16-38) ce vendredi, dans cette Poule 5.