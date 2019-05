La fin d’une belle aventure. Douze ans après son arrivée, Franck Ribéry (36 ans) s’apprête à quitter le Bayern Munich, après avoir disputé 422 matches, marqué 123 buts et passé "des années magnifiques dans ce club qui est devenu ma seconde famille. Jamais je n'oublierai l'incroyable soutien de ce club dans les moments difficiles que j'ai pu traverser. C'est dur de partir. J'ai tellement gagné et vécu de choses intenses. Mais c'est la vie", a-t-il commenté, très ému, lors d’une conférence de presse organisée mardi.

"J'ai quelques options. J'ai encore un peu le temps avant de faire mon choix."

Et alors qu’on évoque un possible départ dans un des championnats du Golfe, avant une reconversion au sein du club bavarois en 2021 ("Même si, comme vous le savez, beaucoup de choses peuvent arriver en deux ans"), le Boulonnais est resté mystérieux sur son avenir: "J'ai quelques options. J'ai encore un peu le temps avant de faire mon choix. Je vais encore jouer un ou deux ans et après, c'est sûr que je reviendrai à Munich. Mais mes enfants veulent continuer à vivre ici. Ils ont leurs habitudes et ils sont heureux, alors pourquoi partir ?"

Son dernier match devant le public du Bayern, « Kaiser Franck » le disputera le 18 mai contre l’Eintracht Francfort, lors de l’ultime journée de Bundesliga. Et là-aussi, l’émotion sera forcément au rendez-vous. "Ce sera beau, mais aussi très dur à vivre avec les adieux aux supporters. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Avec eux, c'était exceptionnel. Ils m'ont toujours soutenu. Jamais je ne pourrai l'oublier. Ce sera compliqué de retenir mes larmes", a encore reconnu Ribéry.

Ribéry : "J'ai beaucoup gagné avec le Bayern Munich"