Une reprise avec des matches à huis clos

"La Bundesliga peut reprendre à partir de la deuxième moitié de mai en respectant les règles qui ont été convenues", a annoncé ce mercredi la chancelière Angela Merkel #AFP pic.twitter.com/3tOS98XI8m

— Agence France-Presse (@afpfr) May 6, 2020

Après presque deux mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus,. Par le biais d'une visio-conférence, Angela Merkel a donné son accord pour une reprise concernant les Championnats de D1 et D2 en Allemagne. Ces derniers jours, une accélération a été observée avec la reprise des entraînements et des cas positifs au covid-19.« L'objectif de contenir le virus a été atteint parce que les citoyens ont agi de manière responsable. La situation actuelle nous permet de vous conseiller sur un nouvel assouplissement.», a annoncé Angela Merkel. La reprise se fera avec des mesures très importantes. Les joueurs seront testés et les matches se joueront à huis clos. Une date de reprise reste encore à déterminer mais cela devrait bien se faire d'ici la fin du mois de mai.