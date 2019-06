Le 18 mai dernier, Franck Ribéry faisait ses adieux au public munichois en inscrivant son dernier but sous les couleurs bavaroises lors de la victoire du Bayern contre l’Eintracht Francfort (5-1).

Une magnifique percée en solitaire récompensée vendredi par la Bundesliga, qui a en fait le but de la saison 2018-2019. Le Boulonnais (36 ans), qui évoluait au sein du club allemand depuis 2007, est désormais à la recherche d'un nouveau challenge.

It's time to announce your Goal of the Season...



Congratulations, @FranckRibery! pic.twitter.com/vYmq0XrOca