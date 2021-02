Porté par une dynamique de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Bayern Munich n'avait sans doute pas grande chose à craindre, sur le papier, de l'Arminia Bielefeld, qui présentait la pire attaque du championnat allemand, avec 15 réalisations en 19 matchs, au coup d'envoi. Toutefois, le promu n'a cessé de créer du jeu et des surprises, ce lundi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena. Ouvrant le score dès la neuvième minute sur un tir de Vlap, le club visiteur, sous une neige très intense, a même doublé la mise par la suite : sur un corner de Vlap depuis le côté gauche, Pieper a trompé Neuer de la tête (37ème). À la pause, le score de 0-2 était pour le moins surprenant.

Tolisso buteur, le Bayern toujours leader



Cependant, l’orgueil des champions d'Europe et du monde n'a pas tardé à réagir. Trois minutes après le retour des vestiaires, l'inévitable Robert Lewandowski ne laissait personne se mettre sur sa route. D'un combo contrôle poitrine-reprise de volée, le meilleur buteur de la Bundesliga marqua le but du 1-2 (48ème). Dans la foulée, Gebauer redonna plus d'ampleur au score, en faveur du promu (1-3). La profusion de buts n'allait pas s'arrêter et le Bayern Munich, par deux fois, d'abord grâce à Tolisso (57ème) puis Davies (69ème) revenait enfin à égalité. Les derniers instants du match furent irrespirables pour le promu, acculé sous la pression et qui aurait pu s'imposer grâce à Cordova, mais son but a été refusé pour un hors-jeu au départ de l'action. Une tête de Lewandowski, sauvée par Klos sur sa ligne (89ème), restera comme la dernière occasion d'un match peu commun.



Pour la troisième fois de la saison, le Bayern Munich a perdu des points sur sa pelouse. Le club munichois ne compte plus "que" cinq points d'avance sur Leizpig en tête de la Bundesliga.