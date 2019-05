L'Union Berlin, en accrochant Stuttgart 0-0 lundi en barrages retour de Bundesliga, assure sa promotion.

En effet, le match aller, à Stuttgart, s'était achevé jeudi à 2-2. Il y aura donc deux clubs de la capitale la saison prochaine, avec le Hertha. C'est une grande première pour l'Union, en tout cas depuis l'après-guerre.

Quant à Stuttgart, c'est à nouveau l'ascenseur après une descente en 2016 et une remontée immédiate en 2017. Benjamin Pavard a disputé tout le match. Pour rappel, Hanovre et Nuremberg étaient déjà relégués, Cologne et Paderborn promus.