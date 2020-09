Comment faire tomber ce Kolossal Bayern ? Il y a des équipes qui ont essayé et elles ont eu des problèmes. Mais la formation d'Hoffenheim se devait de tenter sa chance à domicile ce dimanche pour le compte de la 2e journée de Bundesliga. Les coéquipiers de Kramaric ont plutôt bien débuté leur défi. Les locaux trouvaient une première fois la faille face au redoutable Manuel Neuer sur corner au quart d'heure de jeu, quand Bicakcic déviait légèrement le cuir du crâne vers le second poteau. Zirkzee, qui tentait de sauver le but, accompagnait le ballon au fond. 1-0. Puis bientôt 2-0.

Une intervention de Payard suite à un dégagement long du portier adverse parvenait finalement à Dabbur dont le petit ballon piqué ne laissait aucune chance à Neueur. 2-0, nous ne jouions alors que la 24e minute et le Bayern semblait déjà sombrer. Le champion en titre a d'ailleurs failli toucher le fond avec une frappe de Kramaric sur laquelle le portier munichois devait s'employer à la demi-heure de jeu. Six minutes plus tard, l'ogre bavarois réagissait enfin. L'étincelle allait venir, comme souvent, de Thomas Muller, dont le service en retrait alimentait Kimmich dans le rectangle adverse. La frappe lourde de ce dernier permettait aux visiteurs de réduire le score. 2-1, le score au repos.

Les contres du TSG avaient eu raison des errances défensives des Bavarois lors du premier acte. Et les locaux avaient à cœur de continuer sur le même schéma en seconde. Dabbur sollicitait d'ailleurs Neuer d'une frappe glissée suite à un coup franc en début de seconde période. Mais c'est Kramaric qui allait alourdir la marque pour Hoffenheim à 13 minutes de la fin. Une reprise de volée suite à un ballon lobé signé Bebou, qui allait de nouveau tromper Neuer. Kramaric allait aggraver la marque sur penalty en toute fin de rencontre et le champion en titre chute lourdement face au TSG (4-1). Le Bayern dit adieu à sa série de 10 victoires à l'extérieur en Bundesliga, en marquant en moyenne 3 buts par match. Pour rappel, depuis un 0-0 face au RB Leipzig en février dernier, le champion d'Europe avait aligné un total de 24 succès de rang. De l'histoire ancienne désormais.