La Bundesliga a repris ce week-end avec en ouverture le match nul du Bayern Munich à domicile contre le Hertha Berlin vendredi soir (2-2).

Ce samedi, le grand rival du champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund, n'a pour sa part pas raté son entrée en matière en dominant très nettement Augsbourg (5-1). L'ex-Barcelonais, Paco Alcacer s'est fendu d'un doublé (3e, 59e) tandis que le capitaine Marco Reus a également fait trembler les filets (57e). Les autres réalisations ont été signées Jadon Sancho (51e) et Julian Brandt (82e).

Dans les autres rencontres de ce samedi ayant débuté à 15h30, Fribourg a flambé en infligeant un 3-0 à Mayence. Leverkusen et Wolfsburg ont en revanche eu plus de mal pour venir à bout respectivement de Paderborn (3-2) et Cologne (2-1). Quant au Werder Brême, seul club défait à domicile, il a subi la loi de Düsseldorf (1-3).