Le réveil a sonné à l'ouest. Après une reprise poussive du côté de Mönchengladbach (défaite contre Leverkusen, nul 0-0 à Brême), les loups ont trouvé le chemin du succès à domicile contre l'Union Berlin (3-1). Une victoire acquise en grande partie grâce au duo franco-français Marcus Thuram-Alassane Pléa. Florian Neuhaus a d'abord converti la domination du Borussia à la suite de deux occasions signées Thuram (15e, 16e). L'Allemand conclut un raid par une frappe astucieuse du gauche, après avoir été accroché deux fois (1-0, 17e)

Pléa-Thuram, French Qualität

Les deux attaquants français ont ensuite fait le show. Juste avant la pause, Pléa centre et trouve la tête de Thuram au second poteau pour doubler la mise (41e) et fêter son but le genou à terre, en hommage à George Floyd. Par de la réussite, Berlin revient ensuite à la marque via une tête d'Andersson (50e, 2-1) mais continue de subir. L'ancien Rennais Bensebaini est proche de marquer sur coup franc (56e) juste avant le nouveau but de Marcus Thuram sur une passe de... Pléa (3-1).

C'est la dixième passe décisive de l'ancien Niçois, et le dixième but de l'ancien Guingampais. Pléa passeur, mué ensuite en buteur par une belle reprise du gauche tout en rupture. Il inscrit à son tour son dixième but de la saison (4-1, 81e). Gladbach peut célébrer son duo tricolore et son retour sur le podium. Les joueurs de Marco Rose sont à un point de Dortmund, qui joue tout à l'heure face à Paderborn (18h30).

A noter l'entrée en fin de match du jeune Français Mamadou Doucouré (22 ans), longtemps gêné par les blessures et fêté par Thuram de longues minutes après la rencontre.