Un seul but, mais trois points précieux. Mönchengladbach, qui peine à s'accrocher aux meilleurs en Bundesliga, a battu Brême 1-0 mardi et se rapproche provisoirement à un point du podium après 16 journées, en 6e position. Privé de ses attaquants Marcus Thuram (suspendu) et Breel Embolo (écarté pour avoir violé les mesures anti-covid), le Borussia a dû se battre pour dominer Brême, qui l'a fait trembler jusqu'au bout, avec notamment un tir sur le poteau de Milot Rashica à la 87e minute. Mais c'est l'arrière central international suisse Nico Elvedi qui a fait résonner dans le stade vide le petit jingle annonciateur des buts des "Poulains", d'une subtile tête décroisée à la reprise d'un coup franc tiré en profondeur (1-0, 66e).

Yann Sommer, le gardien de l'équipe nationale suisse, a aussi sa part dans cette victoire, avec notamment une parade phénoménale sur une reprise de volée de Romano Schmid qui prenait le chemin de sa lucarne (27e). Aucune des équipes qui devancent Mönchengladbach (28 pts) n'a encore joué. Le Bayern Munich, leader avec 36 points, sera favori mercredi à Augsbourg. Les autres formations du Top 5 se rencontrent entre elles: Leipzig (32 pts) reçoit mercredi (20h30) l'Union Berlin (28 pts). Leverkusen et Dortmund (29 points chacun) s'affrontent mardi à 20h30 dans le choc de cette journée.