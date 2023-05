Le Bayern Munich est en passe de tout perdre. En mars dernier, les dirigeants bavarois ont fait le pari de licencier Julian Nagelsmann pour introniser Thomas Tuchel dans l’urgence. Quelques mois plus tard, le choix ne s’avère pas payant. Encore en lice dans les trois compétitions à ce moment-là, le Bayern Munich a subi depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur de Chelsea une élimination en Ligue des Champions et une autre en Coupe d’Allemagne. Surtout, ce samedi, les coéquipiers de Thomas Tuchel se sont inclinés face à Leipzig. À deux journées de la fin, le Bayern Munich pourrait être devancé par le Borussia Dortmund en cas de succès de ces derniers, et perdre le titre pour la première fois depuis 11 ans. Après la rencontre, Thomas Tuchel regrettait les erreurs commises par son équipe.

"C’est inexplicable"

« Je peux expliquer ce qui nous a manqué, mais je ne peux pas dire pourquoi. C'est pour moi inexplicable. On n'a pas assez bougé lorsque l'on avait la balle, on s'est arrêté de bouger. On a arrêté de montrer du courage quand c'était nécessaire. Jouer avec du courage, ça ne signifie pas faire des choses extraordinaires. Notre jeu devient tellement défectueux, qu'on ne sait plus par où commencer. On a eu trop de pertes de balle pour le haut niveau. On perdait la balle et on la récupérait constamment »