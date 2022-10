Bundesliga

L'Union Berlin a pris seul la tête du Championnat d'Allemagne grâce à sa victoire sur le terrain de Stuttgart (1-0) et au match nul un peu plus tôt de Fribourg contre le Hertha Berlin (2-2), dimanche en clôture de la 9e journée. L'Union Berlin s'est bien ressaisi après sa défaite à Francfort (2-0) lors de la journée précédente. Cette sixième victoire de la saison (plus deux nuls et une défaite) permet à l'équipe du Suisse Urs Fischer de compter deux points d'avance sur Fribourg (5 v, 3 n, 1 d), et quatre sur le Bayern Munich (3e) et Dortmund (4e) qui ont fait match nul (2-2) samedi dans la Ruhr.

Le défenseur central Paul Jaeckel a marqué le but de la victoire pour l'Union Berlin, de la tête, sur un corner tiré par Niko Giesselmann (76e). En fin de match l'avant-centre guinéen de Stuttgart Serhou Guirassy a été exclu pour un deuxième carton jaune. Un gros défi attend le nouveau leader lors de la prochaine journée, dimanche 16 octobre, avec la réception de Dortmund.