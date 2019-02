Sans la moindre victoire depuis le 15 décembre dernier et un succès sur le Hertha Berlin (2-1), Stuttgart a connu un nouveau camouflet devant son public, avec un revers (1-3) face à Leipzig dans le cadre de la 22e journée de Bundesliga. 6 jours seulement après une défaite (3-0) concédée sur le terrain du Fortuna Dusseldorf ; la défense du VfB, où le champion du monde Benjamin Pavard était à nouveau titulaire, a concédé lors des 7 derniers matches la bagatelle de 20 buts !

Ce samedi, Zuber aura beau égaliser sur penalty (16e), après l'ouverture du score pour les visiteurs par Poulsen (6e), la suite allait tourner une fois encore au cauchemar avec des buts de Sabitzer (68e) et encore Poulsen pour le doublé (74e).

Au classement, Stuttgart (16e) est en position de barragiste, avec 3 points de retard sur Augsburg, le premier non-relégable.

Dans les autres matches de l'après-midi, Wolfsburg et Hoffenheim cartonnent à domicile, sur le même score (3-0), aux dépens respectivement de Mayence et Hanovre ; on a vu rouge entre Schalke 04 et Fribourg, avec une expulsion de part et d'autre, mais pas de but (0-0).