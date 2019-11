A Berlin, le club au taureau rouge s’est imposé 2-4 dans le cadre de la 11e levée de Bundesliga, se hissant ainsi provisoirement en deuxième position du classement, entre le leader Mönchengladbach et Hoffenheim et alors que le choc entre le Bayern et Dortmund se joue dans la soirée. L’autre club berlinois, l’Union, en cette date anniversaire de la chute du mur, a surpris Mayence (2-3). Et Schalke 04 a loupé le coche à domicile contre Düsseldorf au terme d’un match riche en rebondissements (3-3). Enfin Augsbourg s’est donné un peu d’air aux dépens de la lanterne rouge Paderborn (0-1).