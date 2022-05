Le Hertha Berlin a assuré sa présence dans la première division allemande la saison prochaine en allant s'imposer 2-0 à Hambourg lundi, en match retour des barrages, après avoir perdu 1-0 à domicile à l'aller. Dès la 4e minute, les joueurs berlinois ont marqué grâce à une tête de leur capitaine Dedryck Boyata, avant que Marvin Plattenhardt n'offre le maintien à son équipe à la 63e minute d'un superbe coup franc excentré, qui a lobé le gardien de Hambourg.

Cette défaite empêche Hambourg, relégué en 2018, de remonter en première division, et assure en revanche aux Berlinois une présence à l'échelon le plus élevé pour la 10e saison consécutive. Champion d'Allemagne comme entraineur avec le Bayern Munich et Wolfsburg, Felix Magath, nommé en mars en remplacement de Tayfun Korkut, a finalement réussi à assurer le maintien du Hertha, même s'il n'a remporté que trois matches sur neuf à la tête de l'équipe.

Comme joueur, Magath a également été deux fois champion d'Europe (Coupe des vainqueurs de coupe et Coupe des clubs champions) et trois fois champion d'Allemagne sous les couleurs de... Hambourg. "On est très reconnaissants envers Felix pour ce qu'il a fait, appuyer sur les bons boutons pour tirer le meilleur de l'équipe", a salué le directeur sportif du club Fredi Bobic. "C'est un énorme soulagement, ce que les garçons ont fait est exceptionnel".