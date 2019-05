Le Bayern s’est offert une 7e Bundesliga de suite, samedi, mais ce fut au terme d’une dernière rencontre magnifique dans son antre de l’Allianz Arena. Les hommes de Niko Kovac, encore sous la menace de Dortmund (qui s’est imposé à Mönchengladbach, 0-2), ne devaient pas perdre contre Francfort. Ils l’ont finalement emporté sur le score de 5-1 afin de célébrer, sur leur pelouse, le 29e titre de l’histoire du club.

Les Munichois ont quand même tremblé durant trois minutes. Après avoir rapidement ouvert le score par Kingsley Coman (4e), les champions d’Allemagne n’ont pas été capables de doubler la mise et c’est un autre Français, Sébastien Haller, lancé dès la mi-temps, qui a égalisé sur un cafouillage (50e). Dans la foulée, David Alaba redonnait l’avantage à son équipe, sur un mauvais renvoi de Kevin Trapp (53e), et Renato Sanches marquait même en force (58e).

L’après-midi a pris encore une autre tournure en seconde période. Franck Ribéry et Arjen Robben, pour leur tout dernier match avec le club, sont entrés en jeu et personne n'a pu les empêcher de trouver le chemin des filets ! Le vétéran français se faufilait dans la surface adverse pour inscrire un superbe but (72e), alors que le gaucher néerlandais convertissait une offrande d’Alaba (78e). Robben ratait ensuite, à bout portant, son 100e but en championnat d’Allemagne.

Humilié par le Bayern, l’Eintrach peut s’estimer heureux de finir 7e afin de gagner sa place pour le 3e tour de qualifications de la prochaine Ligue Europa. Outre le dauphin Dortmund et un Leipzig déjà assuré de finir 3e, c’est Leverkusen qui finit dans le top 4 synonyme de Ligue des champions, en doublant Gladbach à la faveur d’un succès contre le Hertha (1-5). Wolfsbourg, large vainqueur d’Augsbourg (8-1), est 6e et qualifié directement pour la C3.