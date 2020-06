Le titre semble bien loin pour Dortmund, mais le BVB s'accroche. Relégués à 10 points d'un Bayern impressionnant en cette fin de saison, les joueurs de Lucien Favre ont réussi la bonne opération du weekend dans la course à la deuxième place. Ils s'imposent face au Hertha Berlin 1-0, sans Haaland toujours blessé.



La première mi-temps s'est montrée sans grand relief, les deux seules mini-occasions étant à mettre au crédit de Dortmund. Deux frappes puissantes, mais qui passent à droite du but de Jarstein signées Hazard (21e) et Brandt (23e). Cependant, l'avant-match a été remarquable de la part des deux équipes : un hommage en silence à George Floyd, les 22 acteurs à genou autour du rond central.

Belle opération pour Dortmund

La décision est venue en seconde période pour convertir la domination du BVB, via un superbe mouvement collectif amorcé par Sancho. L'Anglais tricote à l'entrée de la surface puis sert Brandt d'une pichenette astucieuse. L'Allemand remet de la tête pour Can qui marque du plat du pied droit (57e).



Une victoire 1-0 synonyme de belle opération pour Dortmund. Ses poursuivants pour la deuxième place ont tous trébuché : Leipzig a concédé le nul face à Paderborn (1-1), Leverkusen s'est incliné contre le Bayern (4-2) tout comme Mönchengladbach à Fribourg (1-0). Favre et ses hommes prennent quatre points d'avance au classement, et confirment leur statut de dauphin.