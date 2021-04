Le match d'après. Après avoir subi la loi du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich était de retour en Bundesliga pour consolider sa première place devant le RB Leipzig qui avait concédé le nul (0-0) la veille. Pour se remettre dans le bain, il fallait battre Wolsfburg, en se rendant chez le troisième du championnat. Et le Bayern n'a pas perdu de temps pour se rassurer. Les Bavarois ont pris l'avantage dès le quart d'heure de jeu grâce à un enchaînement dribble et frappe fort du droit signé Musalia. 10 minutes plus tard, Choupo-Moting doublait la mise en profitant d'une erreur de Casteels, le portier local. Un bel enroulé du droit de Weghorst permettait aux Loups de réduire le score (35e), mais il faut croire que Musalia était inspiré, lui qui réussissait une belle tête croisée sur un centre de Muller dans la foulée (37e) pour porter le score à 3-1 au repos.

Wolfsburg était plus à l'aise en début de seconde période et un centre d'Otavio permettait à Maximilian Philipp de loger le cuir sous la barre de Neuer d'une belle reprise du droit. Le Bayern s'était offert une grosse opportunité de s'envoler quelques instants auparavant, avec Muller qui butait sur Casteels avant que Lacroix ne repousse sur sa ligne une tentative de Musalia. À 20 minutes de la fin, Davies sollicitait encore Casteels, vigilant sur la frappe du Bavarois. En fin de rencontre, le Français Jérôme Roussillon se montrait menaçant d'une frappe en angle fermé face à Neuer, mais le Bayern a finalement pu conserver son avance et s'impose (3-2) à Wolfsburg.