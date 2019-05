Comme en Premier League, le titre de Bundesliga se jouera lors de la dernière journée du championnat ! Le Bayern avait l’occasion de devenir champion d’Allemagne à Leipzig, samedi, mais a buté sur le troisième du classement (qui ne joue absolument plus rien). La formation de Niko Kovac voit ainsi Dortmund revenir à deux longueurs et aura besoin au moins d’un résultat nul pour décrocher le Graal, dans une semaine, lors de la réception de Francfort, en pleine lutte pour la quatrième place.

Dans l'antre du RasenBallsport, les Bavarois ont pourtant copieusement dominé, mais sans jamais trouver la faille. Une superbe reprise de Leon Goretzka a fini au fond des filets, mais le but a été annulé pour hors-jeu (50e), puis Serge Gnabry a frappé sur la barre (66e). Les entrées de Franck Ribéry (78e) et Arjen Robben (89e, à la place de Kingsley Coman) n’ont rien changé. Les deux vétérans auront justement l’occasion de soulever le Meisterschale à l’Allianz Arena pour leur dernière sortie avec le Bayern.

Au Signal Iduna Park, cela n’a pas été facile non plus pour les hommes de Lucien Favre. Le BVB est bien sorti vainqueur de Düsseldorf (3-2), afin de revenir à deux points du leader (avec une bien moins bonne différence de buts), mais ce fut au terme d’une rencontre indécise. Marwin Hitz, le gardien numéro 2, s’est d’abord troué sur l’égalisation adverse (48e). Et si Thomas Delaney a redonné l’avantage à son équipe (53e), Düsseldorf a raté un penalty dans la foulée par Dodi Lukebakio (58e) !

C'est Mario Götze qui a finalement mis à l’abri son équipe dans le temps additionnel (92e). Le Borussia devra l’emporter samedi prochain pour espérer finir sur le trône, mais ce sera sur le terrain de Mönchengladbach, un quatrième qui jouera lui aussi une place qualificative pour la Ligue des champions...