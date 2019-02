Cette 21e journée de Bundesliga refera peut-être parler d'elle dans quelques semaines... Ce samedi, la hiérarchie semblait en passe d'être respectée lorsque le Borussia Dortmund menait de trois buts contre Hoffenheim peu après l'heure de jeu, qui plus est dans son antre du Signal Iduna Park. Oui mais voilà, les hommes de Lucien Favre ont complètement craqué dans le dernier quart d'heure, concédant trois buts pour se contenter d'un simple nul (3-3). Il n'en fallait pas plus pour que le Bayern Munich ne s'engouffre dans la brèche, tout heureux de pouvoir se rapprocher un peu de son concurrent direct dans la course au titre, une semaine après avoir mis fin à sa série de sept succès de rang en championnat, en tombant sur le terrain du Bayer Leverkusen (3-1).

Car cette fois-ci, les Bavarois n'ont pas raté le coche au moment d'accueillir Schalke 04 (3-1). Les hommes de Niko Kovac ont voulu s'éviter toute mauvaise surprise face à une formation qui doit se contenter de la deuxième moitié de tableau cette saison, et qui est toujours privée de Benjamin Stambouli, blessé. Le Bayern devait lui composer sans Manuel Neuer, Arjen Robben, Renato Sanches et Corentin Tolisso, eux aussi à l'infirmerie, mais la belle mécanique bavaroise n'a pas été enrayée pour autant. Et dès la 12e minute, Jeffrey Bruma, arrivé de Wolfsburg dans la Ruhr cet hiver, offre un csc à ses hôtes. Schalke fait illusion en égalisant promptement, à l'issue d'un modèle de contre conclu par Ahmed Kutucu (1-1, 25e).

Mais les tenants du titre répondent immédiatement, et c'est le goleador Robert Lewandowski qui s'en charge (2-1, 27e). Peu après le retour des vestiaires, Serge Gnabry fait le break (3-1, 57e), profitant notamment un bon travail de Kinglsey Coman sur le flanc gauche, l'ancien Parisien laissant sa place à son aîné Franck Ribéry une dizaine de minutes plus tard. Les Munichois terminent le week-end avec le sentiment du devoir accompli, et surtout avec l'assurance d'avoir réussi une belle opération, puisque le Borussia Dortmund, qui apparaissait encore intouchable il y a quelques semaines, ne compte plus désormais que cinq points d'avance.