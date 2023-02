Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les Bavarois s'offrir un quart d'heure de feu. Largement dominateurs, les adversaires du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont ouvert le score grâce à Eric Maxime Choupo Moting à la 31ème minute de jeu.

C'est Kingsley Coman qui a centré pour sa tête. Neuf minutes plus tard, le passeur s'est mué en buteur et a doublé la mise après avoir éliminé le portier berlinois. Enfin, juste avant la pause, Jamal Musiala a profité de l'abnégation de Tomas Muller, passeur décisif pour la deuxième fois ce dimanche soir, pour inscrire le troisième but et clôturer tous les espoirs berlinois.

Le Bayern Munich reprend la tête du championnat au Borussia Dortmund et laisse l'Union trois points derrière. À 10 jours de la réception du Paris Saint-Germain, Sadio Mané a fait son retour sur la pelouse de l'Allianz Arena.