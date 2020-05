Alors que le Borussia Dortmund était revenu à un point du leader bavarois en l'emportant à Wolfsburg plus tôt dans l'après-midi, les hommes d'Hansi Flick se sont eux aussi imposés à l'occasion de cette 27e journée. Opposés à l'Eintracht Francfort, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont pu compter sur un excellent Thomas Müller. Ce dernier a d'abord signé sa 17e passe décisive en Bundesliga cette saison (aucun joueur du Top 5 européen n'a fait mieux) avec une offrande sous forme de centre en retrait pour Goretzka, qui n'avait plus qu'à reprendre du plat du pied pour ouvrir la marque.Le festival bavarois n'était pas terminé pour autant. Lewandowski allait participer à la fête juste après le repos d'une belle tête décroisée suite à un centre de Kingsley Coman. À 3-0, le Bayern allait se relâcher et encaisser deux buts rapidement sur un doublé signé Hinteregger, d'abord sur un exploit personnel, puis d'un coup de tête autoritaire sur corner. Alphonso Davies allait néanmoins permettre au Bayern de reprendre ses distances en capitalisant sur une erreur de Gelson Fernandes. D'autant que les Bavarois marquaient un cinquième but sur un CSC d'Hinteregger, buteur cette fois dans ses propres filets à un quart d'heure de la fin. 5-2 score final. Le Bayern assure et reprend 4 points d'avance sur le BvB en tête de la la Bundesliga. Pour rappel, les deux équipes se retrouvent ce mardi pour