Les supporters du Bayern Munich peuvent être rassurés. Après le nul concédé face à l'Arminia Bielefeld (3-3) et la défaite contre l'Eintracht Francfort (2-1), le club bavarois s'est de nouveau imposé en Bundesliga en dominant Cologne ce samedi (5-1), dans le cadre de la 23eme journée de championnat. Quatre jours après sa démonstration face à la Lazio en Ligue des champions, le Bayern est de retour.



Leader avec deux points d'avance sur le RB Leipzig avant le coup d'envoi, le Bayern a ouvert la marque juste avant d'atteindre les vingt minutes de jeu. Titulaire, Maxim Choupo-Moting a ainsi mis ses coéquipiers sur orbite (1-0, 18eme), bien servi par Leon Goretzka. Ce dernier, à nouveau passeur décisif sur le but du break inscrit par Robert Lewandowski (2-0, 33eme). De quoi rejoindre les vestiaires avec une confiance intacte...

Une fin en boulet de canon

Mais pourtant mise à mal dès le début de la seconde période au moment de la réduction du score, signée Ellyes Skhiri (2-1, 49eme). Pas toujours très serein derrière, avec notamment une ou deux sorties loupées de Manuel Neuer, Munich a cependant fini la rencontre en boulet de canon avec un second but de Lewandowski (3-1, 65eme), suivi d'un doublé de Serge Gnabry (82eme et 86eme). Grâce à ce large succès (5-1), les Bavarois consolident leur première place au classement, avec désormais cinq points d'avance sur Leipzig qui recevra le Borussia Mönchengladbach un peu plus tard ce samedi (18h30).