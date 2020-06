Pour la trentième fois de son histoire, le Bayern Munich a conquis le titre de champion d’Allemagne. L’équipe bavaroise a mis fin à tout suspense en Bundesliga à trois journées de la fin en allant chercher son 23e succès de la saison. Sur le terrain du Werder Brême, les hommes de Hansi Flick n’ont marqué qu’une seule fois, par l’intermédiaire de l’inusable Robert Lewandowski. Mais, ce fut suffisant à leur bonheur. Ils peuvent désormais se concentrer complètement sur les deux autres compétitions où ils sont en lice, à savoir la Coupe d’Allemagne et la Ligue des Champions.





30 - @FCBayernEN celebrate their 30th German championship. FC Bayern have now won 29 out of 57 titles since the foundation of the Bundesliga in 1963 - more than all other clubs combined (28). Superiority. #SVWFCB pic.twitter.com/hCztkjjT6p