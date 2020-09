Pour l'entame de la saison de Bundesliga version 2020-2021, le Bayern Munich a mis les choses au point dès son premier match. Les champions en titre ont largement dominé Schalke 04 dans une rencontre à sens unique. Le premier but de Serge Gnabry, dès la quatrième minute de jeu, pouvait faire penser à une soirée difficile pour Schalke et cela a bien été le cas. L'attaquant a éliminé Benjamin Stambouli d'un crochet avant de frapper du gauche de façon limpide. Par la suite, Leon Goretzka (17ème) et Robert Lewandowski (30ème) ont eux aussi su faire la différence pour porter le score à 3-0.

Une domination écrasante pour le Bayern Munich



Dès le retour des vestiaires, Gnabry y est allé de son doublé (47ème), avant d'inscrire un triplé (59ème). Le Bayern Munich dominant de façon totale les débats, a continué dans un rythme intense en marquant un sixième but par l'intermédiaire de Thomas Muller. Consécutivement à un coup du foulard de Lewandowski, l'allemand, d'une volée du gauche, porta le score à 6-0. Deux minutes plus tard, c'est Leroy Sané qui est venu se joindre à la fête. Lancé par Joshua Kimmich, l'ancien élément de Manchester City s'est présenté seul face à Ralf Fährmann pour marquer.



Musiala (82ème), lui aussi, a marqué en faveur des joueurs dirigés par Hans-Dieter Flick. À 10 minutes de la fin, le score de 8-0 n'était en rien un scandale. Schalke 04, à cet instant de la rencontre, n'avait alors tiré qu'une seule fois au but. Pour son entrée dans la Bundesliga, le Bayern Munich se positionne, encore une fois, comme le grand favori, avec un carton.