Une domination sans partage. Le Bayern s'est amusé face à Schalke avec deux buts marqués et deux autres refusés rien qu'en première période. Robert Lewandowski était bien sûr de la partie. Le buteur polonais a ouvert le score dès la sixième minute en profitant d'une erreur de Schubert. À la demi-heure de jeu, le Bayern pensait doubler la mise grâce à son intenable buteur polonais, mais l'arbitre signalait un hors-jeu de Pavard.



Ce n'était que partie remise néanmoins, puisque les Bavarois allaient marquer juste avant la pause sur une belle action collective. Le ballon de Perisic pour Goretzka permettait à ce dernier de remettre du crâne pour Muller, lancé et buteur de volée du plat du pied. Mais le calvaire de Schalke n'était pas terminé, puisque lors du second acte, Goretzka marquait le but du 3-0 de la tête suite à un corner. Dépassé malgré plusieurs arrêt effectués, Schubert encaissera un nouveau but signé Alcantara à l'heure de jeu suite à un contre et sur un service signé Lewandowski. Gnabry alourdira le score à deux minutes de la fin. 5-0, score final, 5e succès de rang pour le Bayern, qui entame très bien l'année.







...