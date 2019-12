Gladbach recolle, Schalke 04 rate le coche

La bonne opération de ce milieu de semaine dans le haut de tableau en Bundesliga, elle est à mettre à l'actif du Bayern Munich. Alors que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig n'ont pas réussi à se départager mardi soir (3-3), le « Rekordmeister » a profité de son déplacement à Fribourg ce mercredi pour s'immiscer sur la troisième marche du podium. Il s'en est toutefois fallu de peu pour que les Bavarois aient encore des regrets, car malgré l'ouverture du score de l'inévitable Robert Lewandowski (16eme), les deux formations étaient à égalité au moment où débutait le temps additionnel. Mais c'est précisément dans ce money-time que le Bayern a fait la différence, grâce au jeune Joshua Zirkzee (92eme) - pourtant entré à peine deux minutes plus tôt - et Serge Gnabry (95eme). Forts de ce succès (1-3),Le leader est néanmoins suivi de très près par le Borussia Mönchengladbach.Schalke 04 aurait également pu se repositionner non loin du sommet. Sauf que le club de la Ruhr a été repris dans les dix dernières minutes par Wolfsburg (1-1) et recule au cinquième rang du classement. Enfin, Cologne s'est extirpé de la zone rouge en l'emportant avec la manière sur le terrain de l'Eintracht Francfort (2-4).