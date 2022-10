Après trois semaines et demie d'absence, Kingsley Coman a fait son retour à l'entraînement avec le Bayern Munich lundi matin, à la veille du match de Ligue des champions contre les Tchèques de Plzen (18h45), lors duquel il sera toutefois préservé. En début de séance, Coman a échangé quelques balles avec notamment Benjamin Pavard, Dayot Upamecano ou encore Matthijs de Ligt, avant de recevoir l'accolade de l'entraîneur Julian Nagelsmann et les applaudissements de ses coéquipiers. "King va bien, il n'a ressenti aucune douleur. Après la partie publique de l'entraînement, il s'est entraîné individuellement. Pour demain, ce n'est pas (possible). (Mais) on va augmenter la charge et il sera une option pour le groupe à Dortmund" samedi en championnat, a précisé Nagelsmann.

Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite à l'entraînement le vendredi 9 septembre avant la réception de Stuttgart, l'international français a manqué le rassemblement des Bleus mi-septembre et les deux matches de Ligue des nations contre l'Autriche et au Danemark. Son retour à l'entraînement collectif au Bayern dans les prochains jours est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, à sept semaines de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Julian Nagelsmann avait indiqué la semaine dernière qu'il faudrait voir à quel moment Coman pourrait rejouer avec le Bayern, alors que le choc de Bundesliga à Dortmund est programmé samedi (18h30), quatre jours après le match de C1.