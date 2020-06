Parfait depuis la reprise en déplacement, Dortmund l'a emporté d'une courte tête à Düsseldorf (1-0). Dominants, les dauphins du Bayern ne se sont pas procuré beaucoup d'occasions en première période si ce n'est par un contre et une frappe d'Hakimi bien arrêtée (17e). De retour, Haaland a sauvé les siens dans les derniers instants de la partie.

Erling Haaland en sauveur

Les jaune et noir pensaient pourtant avoir fait le plus dur à la reprise. Rentré en jeu, Haaland voit sa frappe repoussée par un défenseur mais Guerreiro, d'une superbe reprise du gauche, ouvre le score (65e). Malheureusement pour Dortmund, le Portugais a contrôlé le ballon de l'épaule et l'arbitre annule le but après visionnage de la VAR.

Dortmund passe même tout près de la correctionnelle en seconde période. Avant le but refusé de Guerreiro, Marcel Sobotka est proche d'ouvrir le score pour le Fortuna, mais Bürki réalise un superbe arrêt (65e). Düsselforf se permet même de pousser en fin de match, avec une occasion énorme pour Steven Skrzybski. l'Allemand, rentré en jeu, tape le poteau du Suisse qui était cette fois-ci battu (82e) avant de manquer le cadre sur un contre éclair (90e).

😮 90+6' Schluss! Du ahnst es nicht, da haut der Norweger das Ding noch in die Maschen: Auswärtssieg! #F95BVB pic.twitter.com/3bX8t0nlMS — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2020

Le Fortuna pense tenir son exploit, et à ce moment Dortmund n'a plus qu'un espoir utopique de revenir sur le Bayern pour le titre. C'est sans compter l'efficacité Eerling Haaland. Sur un centre en cloche de Manuel Akanji, le Norvégien s'élève plus haut que tout le monde dans la surface et bat Kastenmeier d'une tête piquée (95e). Favre pousse un sprint et exulte, son équipe revient à 4 points de Munich. Le Bayern reçoit Mönchengladbach tout à l'heure (18h30).

Cologne plonge, Brême respire

Dans les quatre autres rencontre de l'après-midi, le match opposant les deux derniers a souri au Werder. Brême s'impose largement à Paderborn (4-1) et revient à un petit point du barragiste Düsseldorf. En revanche, avec 9 points de retard sur le Fortuna, Paderborn est quasiment condamné à la deuxième division. Cologne ne gagne toujours pas depuis la reprise et perd face à l'Union Berlin (2-1), l'Eintracht Francfort s'impose contre le Hertha Berlin avec un doublé d'André Silva (4-1) et Wolsburg est tenu en échec à domicile face à Fribourg (2-2).