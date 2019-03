Le Bayern Munich s'est largement imposé sur la pelouse de Monchengladbach (1-5), ce samedi lors de la 24e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont parfaitement entamé la rencontre pour se faciliter le match. Martinez (2e) et Muller (11e) ont marqué rapidement. Stindl a réduit l'écart (37e) mais Lewandowski (47e et 90e+1 s.p.) et Gnabry (75e) ont enfoncé le clou. Privé de ses Français, tous blessés, le champion d'Allemagne aligne un quatrième succès consécutif en championnat et revient à hauteur de Dortmund au classement.