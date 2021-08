L'image est assez rare pour être soulignée : Erling Haaland s'est souvent tenu la tête entre les mains, ce vendredi, dans une affiche alléchante entre le Borussia Dortmund et Hoffenheim en ouverture de la 3e journée de Bundesliga. Longtemps muet, le goleador norvégien a fait preuve d'un inhabituel manque de réussite dans la finition. Et son équipe a pu en pâtir. Mais Haaland a fini par trouver la clé, comme souvent. Le BvB a avait su se montrer séduisant dans le jeu pour multiplier les vagues sur le but adverse. Après un premier acte convaincant, les Jaune et Noir ont logiquement débloqué la situation grâce à Reyna au retour des vestiaires (1-0, 49e).

Haaland au bout de la nuit



Si Hoffenheim a souffert, les visiteurs ont toutefois eu le mérite de montrer de belles vertus mentales, en se révoltant à deux reprises pour combler son retard. Baumgartner a ainsi égalisé à l'heure de jeu (1-1, 61e). Et si Bellingham a redonné l'avantage à Dortmund (2-1, 69e), Dabbur a encore permis à Hoffenheim de refaire surface (2-2, 90e). On se dirigeait alors vers un score de parité lorsque l'inévitable Haaland est sorti de sa boîte. D'un but de renard, la star norvégienne a délivré son équipe dans les arrêts de jeu (3-2, 90e+2). Le point final d'un beau spectacle.