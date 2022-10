Le Bayern, bien que privé de Thomas Müller et Lucas Hernandez, semblait faire le boulot sur le terrain du Borussia Dortmund, en menant 2-0 grâce à deux buts de Leon Goretzka (33eme) et Leroy Sané (53eme), alors que Sadio Mané avait aussi placé sa tête de près juste à côté (49eme). Mais le match a basculé dans la folie au Signal Iduna Park, toujours porté par son fameux mur jaune. D'abord avec la réduction de l'écart signée Youssoufa Moukoko, qui bénéficiait d'une passe décisive d'Anthony Modeste qui venait d'entrer en jeu (1-2, 74eme). L'attaquant français allait devenir l'homme du match, d'abord en ratant une énorme occasion seul face à Manuel Neuer (83eme).



Mais surtout en arrachant le but de l'égalisation, de la tête au second poteau, sur un ultime centre au bout du bout du temps additionnel (2-2, 90eme+5) et alors que le gardien du BvB Alexander Meyer était monté dans la surface depuis plus d'une minute. Un autre joueur tricolore, Kingsley Coman, porte aussi une certaine responsabilité dans le résultat : entré en jeu à la mi-temps, il a été expulsé à la 90eme minute pour deux cartons jaunes en moins d'un quart d'heure (le premier à la 77eme). Avec Dayot Upamecano et Benjamin Pavard titulaires en défense, voilà le Bayern qui manque l'occasion de reprendre la tête, bloqué à la troisième place toujours à égalité avec Dortmund, et à un point de l'Union Berlin et de Fribourg qui peuvent prendre le large dimanche en cas de succès.