Le Borussia Dortmund a vu ce samedi sa série de résultats positifs en Bundesliga s’arrêter. Les vice-champions d’Allemagne ont baissé pavillon sur le terrain du Bayer Leverkusen, l’un de leurs poursuivants au classement. Une défaite essuyée sur le fil et au bout d’un scénario totalement rocambolesque.

Haaland n’a pas pu sauver le Borussia



Buteur lors de chacune de ses quatre premières rencontres avec le BVB, Erling Haaland n’a pas pu trouver le chemin des filets cette fois-ci. Le raccourci facile aurait été de voir une corrélation entre cette prestation discrète du Norvégien et le faux-pas enregistré, mais il y a d’autres raisons qui expliquent l’accroc de la bande à Lucien Favre. Comme la fragilité de la défense. A dix minutes de la fin, les visiteurs tenaient leur victoire mais deux buts concédés en l’espace d’une minute (81e et 82e) ont causé leur chute. Leon Bailey, d’une belle frappe croisée et Lars Bender, à la faveur d’une jolie reprise de l’arrière du crâne, ont renversé le score en faveur du Bayer.



Les locaux ont beaucoup de mérité d’avoir gagné, puisqu’ils étaient déjà revenus une première fois score en première période. Après l’ouverture du score de Kevin Volland (20e), Mats Hummels (20e) a égalisé et Emre Can (33e), d’une superbe réalisation, ont relancé Dortmund. Volland cependant a permis aux siens de recoller à la marque juste avant la pause (42e). Au retour des vestiaires, Raphael Guerreiro a inscrit le troisième pour le BVB, avant ce finish à couper le souffle. Ce match n’a pas trop dû plaire à Favre. En revanche, on peut supposer que Tuchel, s'il était devant son poste de télévision, a dû être content en regard de tous les enneigements qu’il a pu tirer de ce festival de buts.