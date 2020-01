What a trio 🇧🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇦 pic.twitter.com/LMSKqOYH8P

, pour le compte de la 19e journée de Bundesliga. Le BvB a ouvert la marque dès l'entame grâce à Guerreiro d'une frappe consécutive à un service signé Sancho (1e). Dortmund doublait la mise à la demi-heure de jeu par Marco Reus sur un centre de Mats Hummels après validation du VAR alors que l'arbitre suspectait un hors-jeu. 2-0, c'était le score au repos pour un BvB à l'aise dans le jeu et se créant pas mal d'occasions.Jadon Sancho, passeur lors du premier acte, se muait en buteur en début de seconde période. L. Le BVB se reposait ensuite un peu trop sur ses lauriers et encaissait une réduction du score des visiteurs peu après l'heure de jeu sur une volée de Mark Uth. Mais les locaux n'en restaient pas là et un certain Erling Haaland participait à la fête d'une frappe puissante, qui portait le score à 4-1 à un quart d'heure de la fin. Le prodige norvégien s'offrait un doublé à deux minutes du terme en prenant soin de se ne pas e faire prendre au piège du hors jeu pour marquer depuis l'entrée de la surface. 5-1, score final. Dortmund consolide sa 4e place et enchaîne après sa victoire à Augsbourg avec un Haaland décidément très affûté. Cologne, qui n'a gagné que lors de deux déplacements en Bundesliga cette saison, souffre toujours autant loin de ses bases.