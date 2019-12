Sur le terrain de Mayence, le Borussia Dortmund n’a pas fait aussi bien que son grand rival, le Bayern. Néanmoins, l’équipe de Lucien Favre a impressionné tout autant, et chassé accessoirement les derniers doutes du mois de novembre. Marco Reus et Jadon Sancho, les deux stars de l’équipe, se sont offert un but et une passe décisive chacun. En l’emportant, le BVB garde une avance de deux points sur le Bayern. En revanche, la formation de la Ruhr reste toujours derrière M’Gladbach. Le leader pourrait même reprendre son avance de cinq points en tête en cas de succès dimanche à Wolfsburg.