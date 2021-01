Le Bayern, leader de la Bundesliga, et son serial buteur Lewandowski ont déroulé samedi 4-1 contre Hoffenheim, mettant la pression sur le dauphin Leipzig, désormais à dix points avant de recevoir le quatrième Leverkusen à 18h30. Robert Lewandowski a marqué son 24e but en 19 journées, et a fait mouche une fois au moins lors de ses neuf derniers matches de championnat.