Le Borussia Dortmund a joué un sacré tour au Bayern Munich et au Bayer Leverkusen. Alors que ces deux équipes vont en découdre ce dimanche dans l’affiche de la 8eme journée de Bundesliga, le BVB s’est assuré de passer la nuit dans le costume de leader du championnat d’Allemagne. Battu à Mönchengladbach avant la trêve internationale, le club de la Ruhr a repris sa marche en avant à l’occasion de la réception de Mayence. Une rencontre que les protégés de Marco Rose ont démarré sur les chapeaux de roue. Dès la 3eme minute, Marco Reus a fait rugir de plaisir le Signal Iduna Park à la conclusion d’une action menée par Julian Brandt et Thomas Meunier sur l’aile droite. Le centre de l’ancien Parisien a trouvé le milieu international allemand qui n’a pas laissé la moindre chance à Robin Zentner. Peu en vue depuis le début du match, Erling Haaland s’est signalé juste avant la pause par un rush au terme duquel il a vu le gardien de Mayence dévier le ballon hors de sa cage.

Haaland a répondu présent

Dès le retour sur la pelouse, Karim Onisiwo a tenté de se jouer de la défense du Borussia Dortmund mais Manuel Akanji a su intervenir d’un tacle parfait dans la surface pour reprendre le ballon. Dans la foulée, le VAR est intervenu pour une potentielle faute de main de Silvan Widmer face à Erling Haaland et l’analyse des images a permis à l’arbitre de siffler penalty pour le BVB. D’une frappe plein axe, l’attaquant norvégien est allé marquer son huitième but de la saison en Bundesliga. Mayence a une nouvelle fois tenté de réagir par Karim Onisiwo mais la plus belle occasion a été pour Mats Hummels, qui a trouvé le poteau de la tête sur un corner frappé par Julian Brandt. Le résultat est devenu plus incertain quand, à trois minutes du terme du temps réglementaire, Jonathan Burkhardt a redonné espoir à Mayence. Profitant d’une relance manquée de Gregor Kobel, Jae-Sung Lee a parfaitement trouvé son coéquipier qui a réduit l’écart. Toutefois, dans le temps additionnel, Erling Haaland y est allé de son doublé pour assurer la victoire des siens (3-1). Un succès qui offre provisoirement au BVB deux points d’avance sur le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen.