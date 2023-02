Bundesliga

C'est un BVB en pleine bourre qui se déplaçait sur la pelouse d'Hoffenheim. Les Jaune et Noir se sont imposés 1-0 grâce à un but de Julian Brandt, servi par Marco Reus. C'est son huitième but de la saison en championnat. C'est leur neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Elle leur permet de prendre la première place provisoire avant la rencontre du Bayern Munich. Hoffenheim est 16ème et vise le maintien.