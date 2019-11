Trois jours après avoir étrillé l’Etoile Rouge Belgrade avec un quadruplé de Robert Lewandowski, le Bayern Munich a été ramené à la réalité en championnat. Après avoir vu le Borussia Dortmund et le RB Leipzig s’imposer un peu plus tôt dans la journée, les Bavarois se devaient de gagner pour conserver la cadence et ne pas voir les Marsupiaux se rapprocher. Malheureusement, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont mordu la poussière à domicile face au Bayer Leverkusen (1-2). Avec ce revers, le Bayern laisse Leipzig prendre trois points d’avance en tête de la Bundesliga, en attendant le match du Borussia Mönchengladbach.

Deux tirs cadrés, deux buts pour le Bayer



Malgré une supériorité numérique dans les dix dernières minutes, les hommes de Flick n’ont jamais réussi à forcer le verrou d’Hradecky pour revenir une deuxième fois au score. Pourtant, les Munichois ont eu les occasions (23 tirs), ont réglé la mire (11 tirs cadrés) mais n’ont pas eu la même réussite qu’en Ligue des Champions. Tout l’inverse de Leverkusen qui n’a eu besoin que de deux tirs cadrés dans la rencontre pour s’offrir les trois points. Par deux fois, Bailey a profité d’une offrande de Volland pour tromper Manuel Neuer (10eme, 35eme) et ainsi redonner l’avantage aux siens après la réduction du score de Thomas Muller (34eme). En prenant les trois points, le Bayer remonte à la 7eme place et surtout à deux points de la course à la Ligue des Champions.