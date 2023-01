Il y avait un match d'abord, bien entendu. Son scénario fou, son score made in Bundesliga (4-3 pour les locaux), qui a débouché sur la victoire du Borussia Dortmund, à domicile contre Augsbourg. Mais parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, ou plutôt comme le football est la plus importante des choses inutiles, pour paraphraser un auteur, le chaud public du Signal Iduna Park a pu saluer l'un des siens, entré pour la première fois en jeu sous les couleurs des jaunes et noirs.

Le BVB repris trois fois au score, ovation pour Sébastien Haller

Alors que les supporters du mur jaune et du reste du stade ont assisté à une partie dingue (2-2 à la pause, Dortmund trois fois devant au score et repris à chaque fois avant de s'imposer sur un but de Giovanni Reyna à la 78e), ils ont pu ovationner leur "nouvel" attaquant. Recruté cet été à l'Ajax Amsterdam, le franco-ivoirien Sébastien Haller n'avait pas encore pu montrer ses talents de buteur en Allemagne. Touché par un cancer des testicules, il a subi un traitement et une chimiothérapie. Mais ce 22 janvier, il a remplacé l'enfant du club Youssoufa Moukoko peu après l'heure de jeu, sous une ovation magistrale pleine d'émotion. S'il n'a pas marqué, Haller est donc redevenu un joueur de football ce dimanche après-midi. Et c'était bien là le plus important, finalement.