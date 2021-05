L'heure est venue de dire au stop pour Sami Khedira à l'âge de 34 ans. Passé par le Real Madrid (2010-2015) et la Juventus Turin notamment (2015-2021), l'actuel milieu de terrain du Herta Berlin a annoncé sa retraite, ce mercredi, même si elle ne sera effective que dans quelques jours. Sur ses réseaux sociaux, le joueur notamment vainqueur de la Ligue des Champions en 2014 avec le club merengue mais également de la Coupe du monde au Brésil avec l'Allemagne, s'est exprimé sur le sujet.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. 🙏🏼 pic.twitter.com/tCkwb38PgE