Le Borussia Mönchengladbach aurait enfin trouvé un successeur à Marco Rose. Un peu plus d’un mois après avoir annoncé le départ de ce dernier à la fin de la saison, le club allemand aurait jeté son dévolu sur Xabi Alonso, l’ancien grand milieu de terrain espagnol. C’est ce que révèle le quotidien Bild, en indiquant qu’un accord a été trouvé pour que le jeune technicien basque prenne la direction du Borussia Park l’été prochain.

Son vécu du haut niveau a séduit

Âgé de 39 ans, Xabi Alonso est un néophyte en tant que coach. Pour l’instant, il ne s’est occupé que des équipes jeunes du Real Madrid et aussi de la réserve de la Real Sociedad. Son contrat avec la formation ibérique expirera au terme de l’exercice en cours. Il sera alors libre de s’engager avec l’équipe de son choix. Et tout porte à croire donc que ça sera Moenchengladbach.



Xabi Alonso a un énorme vécu du football international en tant que joueur. Il a amassé des titres partout où il est passé et a représenté les meilleurs clubs du continent (Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich…). Il a aussi été champion du monde avec la sélection espagnole. Le Basque a eu le privilège de côtoyer les plus grands entraineurs, à l’instar de Benitez, de Mourinho, de Guardiola ou d’Ancelotti. Malgré son faible vécu sur le banc, son profil est plus que séduisant, d’autant plus qu’il connait assez bien la Bundesliga.