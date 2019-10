Wolfsburg: Un début de saison exceptionnel

Auteur d’un solide match nul à Leipzig (1-1), samedi, lors de la 8e journée de Bundesliga, Wolfsburg a confirmé son excellent début de saison.

Non content de partager la tête du classement avec Monchengladbach, seulement devancé à la différence de buts, le VfL peut également se targuer d’être toujours invaincu après deux mois de compétition que ce soit en Bundesliga donc avec quatre victoires et quatre nuls, en Ligue Europa avec une victoire et un nul ou en Coupe d’Allemagne avec un succès de plus.

Parmi les cinq grands championnats, une seule autre équipe est toujours invaincue: la Juventus Turin.