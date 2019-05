Wolfsburg : Roussillon récompensé

Au terme d’une belle première saison avec Wolfsbourg (31 matches, 3 buts, 6 passes décisives), Jerome Roussillon (26 ans) a signé un nouveau contrat. Le latéral gauche formé à Sochaux s’offre une revalorisation salariale et est désormais lié avec les Loups jusqu’en 2023.

"Jérôme s’est adapté à la Bundesliga très rapidement et a déjà démontré son talent lors de sa première année. Il n’a pas encore atteint son maximum, ce qui nous enchante encore plus", a lancé le directeur sportif du VfL Marcel Schäfer.

L’ancien U20 français a été recruté pour 5 millions d’euros l’été dernier en provenance de Montpellier.

